Neustart oder Abschied? ÖFB lädt zum Gipfeltreffen mit den "Hurricanes"

Nach dem emotionalen Abschied der "Hurricanes Österreich" mit einer ergreifenden Choreografie beim letzten EM-Quali-Heimspiel gegen Belgien gibt es überraschend eine unerwartete Wendung. Ist nach 13 Jahren Unterstützung doch nicht Schluss?

"Bei unserem letzten Tanz strahlt der Löwe in vollem Glanz". Mit diesen Worten setzten die "Hurricanes" gegen Belgien ein spektakuläres Ende ihrer langjährigen Unterstützung. Mehr als 1.000 Arbeitsstunden sowie über 13.000 Euro aus eigener Tasche wurden für diese finale Inszenierung investiert. Nur Schweren Herzens entschied sich die Gruppe nach 13 Jahren jedoch den leidenschaftlichen Support einzustellen. Grund: Mangelnde Wertschätzung seitens des ÖFB.

"Der Aufwand war zu groß für die fehlende Wertschätzung", erklärte Hurricanes-Präsident Bernhard Wastyn das Aus. Die Gruppierung wird zwar weiterhin bestehen bleiben, in der Mitte der Ernst-Happel-Kurve werden wir den Fanclub aber nicht mehr vorfinden. Oder vielleicht doch? Denn nun lädt der ÖFB höchstpersönlich zu einem Gipfeltreffen ein.

ÖFB fährt für Versöhnung schwere Geschütze auf

In einem finalen Versuch, eine gemeinsame Lösung zu finden, wird am kommenden Sonntag um 13 Uhr ein Fan-Treffen in der Luftburg im Prater stattfinden. ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer, Teamchef Ralf Rangnick sowie Mitglieder der Mannschaft werden vor Ort sein, um direkt mit dem Fanclub zu sprechen und potenziell eine Einigung zu erzielen. Ziel ist es, die drohende Auflösung des Fanclubs aufgrund empfundener mangelnder Wertschätzung zu verhindern und eine gemeinsame Lösung zu bilden.

Immerhin kämpft das Nationalteam ab dem 14. Juni in Deutschland um den EM-Titel. Dazu gastiert die DFB-Elf von Neo-Bundestrainer Julian Nagelsmann am 21. November (20.45 Uhr/ live auf ORF 1) für einen Test-Kracher im Ernst-Happel-Stadion. Die Frage, ob der Versöhnungsversuch erfolgreich war, bleibt bis dahin offen und wird die Gemüter bis zum Prestigeduell beschäftigen. Ein spannender Moment, der auf und neben dem Platz für Aufmerksamkeit sorgen wird. Fakt ist nur: Die Gänsehaut-Choreographien würden definitiv fehlen.