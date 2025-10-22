Alles zu oe24VIP
ÖFB mit neuem Logo und neuem Campus
© GEPA/Hans Oberlaender

Präsentation

ÖFB mit neuem Logo und neuem Campus

22.10.25, 15:25
Teilen

Mit dem Bezug des neuen Campus präsentiert der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) auch gleich ein neues Logo. Wie von Fußball-Klubs mittlerweile gewohnt, steht auch hier die Schlichtheit im Vordergrund.

Der neue ÖFB-Campus befindet sich in der Seestadt Aspern (1220 Wien) und wurde nun feierlich präsentiert. Im Zuge dessen gab es gleich ein neues Logo und einen neuen Slogan obendrauf.

 

 

"Unter dem Leitgedanken ‚A Team für alle‘ zeigen wir, dass Fußball in Österreich weit mehr ist als ein Sport. Er lebt von unserer Gemeinschaft, vom Engagement und der Begeisterung aller - vom Nachwuchs über die 2000 Vereine bis zu unseren Nationalteams´", erklärt ÖFB-Aufsichtsratvorsitzende Josef Pröll.

ÖFB mit neuem Logo und neuem Campus
© ÖFB

Das Logo ist modern und schlicht gehalten und soll "die Tradition des österreichischen Fußballs und die rot-weiß-rote Identität" vereinen. Entworfen wurde es von der DMB und es soll das günstigste sein, das die Agentur je entworfen hat. Ein genauer Preis wurde aber nicht genannt, die Entwicklung dauerte ein Jahr.

Auch für die Trikots wird es ein neues Verbandslogo geben, das aber erst zur Fußball-WM. Offiziell eröffnet wird der Campus zudem im ersten Quartal 2026, heißt es.

ÖFB mit neuem Logo und neuem Campus
© ÖFB

Österreichischer Fußball soll sich weiterentwickeln

Es soll aber nicht nur am Branding und der Außenwirkung gearbeitet werden, sondern auch interne Prozesse werden angetrieben.

ÖFB

So sieht das nunmehr alte ÖFB-Logo aus.

© GEPA Pictures

Gemeinsam mit der Bundesliga und den Landesverbänden wird nun ein Strategieprozess eingeleitet. Dieser soll die langfristige Ausrichtung des österreichischen Fußballs analysieren und zukunftsfähiger aufstellen. Dazu zählen Nachwuchsarbeit, Breitenfußball sowie Digitalisierung, Infrastruktur und gesellschaftliche Verantwortung

