ÖFB-Star pariert Elfer und kassiert wegen Jubel Sperre

Patrick Pentz ist beim 2:1-Derbysieg von Bröndby in der dänischen Fußball-Liga gegen Kopenhagen im Mittelpunkt gestanden.

Der ÖFB-Teamgoalie avancierte am Sonntag mit einem gehaltenen Elfmeter tief in der Nachspielzeit zunächst zum Helden. Durch seinen aufreizenden Jubel vor den gegnerischen Fans löste er nach Schlusspfiff dann einen Tumult am Feld aus und sah Gelb-Rot.

"Ich entschuldige mich bei unseren Spielern und dem Staff. Ich hätte es nicht tun sollen. Aber ich entschuldige mich nicht bei ihren Fans", wurde Pentz im Anschluss von dänischen Medien zitiert. Bröndby schob sich durch den Sieg - das 2:1 fiel auch erst in der Nachspielzeit - auf Rang drei der Tabelle, fünf Punkte hinter Leader Kopenhagen.