ÖFB-Teamchef Rangnick: "Dieses Ergebnis ist absurd"

Unsere Stars hadern nach der bitteren Niederlage in Belgrad.

So reagieren die ÖSV-Stars nach der 0:2-Niederlage gegen Serbein.

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): "Wir haben das Spiel 56 Minuten lang im Stile einer Heimmannschaft gespielt, hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, haben daraus aber ein bisschen zu wenig gemacht. Wir hatten in der ersten Hälfte zwei Großchancen durch Laimer, der knapp im Abseits war, und Schmid. Rein vom Spielverlauf ist dieses Ergebnis absurd, es fühlt sich auch so an. Das erste Gegentor war ein halbes Eigentor. Natürlich haben wir es im Hinspiel verabsäumt, vorzulegen. Im Rückblick muss man sagen, wir haben es da verabsäumt, deutlich in Führung zu gehen. Aber wenn man bedenkt, wer aller gefehlt hat, da musst du hier erst einmal so spielen. Deshalb bin ich grundsätzlich mit unserem Spiel zufrieden, mit dem Ergebnis können wir natürlich nicht zufrieden sein. Niederlagen fühlen sich nie gut an, aber im Hinblick auf die WM-Quali hat das überhaupt keine Aussagekraft. Ich gehe davon aus, dass bis dahin unsere Verletzungsmisere vorbei ist. Ich gehe auch davon aus, dass Trauner trotz der Roten Karte, über die man auch diskutieren kann, im Juni in der Quali gegen Rumänien spielen kann, weil es ein anderer Bewerb ist."

Alexander Schlager (ÖFB-Tormann): "Am Ende des Tages tut es mir leid mit dem Fehler, wo der Ball über meinen Fuß rutscht. Mit der Roten Karte war es dann schwierig. Wir haben alles gegeben, das Leben geht weiter. Wir werden weiterarbeiten und unseren Weg konsequent weitergehen."

Gernot Trauner (ÖFB-Spieler): "Wenn man beide Spiele gesehen hat und sieht, was rausgekommen ist, ist es sehr ernüchternd. Wir hätten mehr verdient, auch heute haben wir das Spiel größtenteils kontrolliert, aber dann mit zwei Situationen aus der Hand gegeben. Das schmerzt extrem, dementsprechend ist auch die Stimmung in der Kabine. Bei meiner Roten Karte bin ich mir unsicher, ob ich ihn überhaupt treffe. Er hat sich den Ball weit vorgelegt, ich war schon überrascht, als der Schiedsrichter mit Rot gekommen ist. Ich muss aber auch besser in den Zweikampf gehen. Schlager ist Profi genug, so etwas kann passieren, der Rückpass war unangenehm für ihn. Er wird den Kopf sicher nicht in den Sand stecken. Natürlich ist es schon eine Enttäuschung, wir haben schon im Herbst den Aufstieg versäumt. Ich denke, wir gehören in Liga A. Das beschäftigt uns schon ein wenig, aber wir werden die Köpfe hochkriegen und gut in die WM-Quali starten, wenn alle Spieler wieder an Bord sind."

Marko Arnautovic (ÖFB-Spieler): "Der Spielverlauf war wie im ersten Match. Wir haben es sicher nicht verdient, heute zu verlieren, aber ab und zu ist es so im Fußball. Wir müssen das akzeptieren, haben alles dafür getan, um aufzusteigen, aber letztlich hat die Chancenauswertung nicht gepasst. Daran habe auch ich große Schuld, weil ich im ersten Spiel Tore machen muss. Manchmal gehen alle rein, manchmal gar keiner. Wir haben jetzt die WM-Quali vor uns und können es kaum erwarten, die zu bestreiten. Hoffentlich werden wir uns qualifizieren. Wir sollten jetzt nicht die Köpfe hängen lassen, wir haben zwei gute Spiele gemacht. Ich weiß, dass wir eine große Zukunft haben. Wir haben eine sehr gute Mannschaft, haben das auch bei der EM bewiesen und in den letzten Jahren."