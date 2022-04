ÖFB-Trainerkandidat Stöger meldet sich zu Wort

Lange wurde spekuliert, wer die Nachfolge von Franco Foda als ÖFB-Teamchef antreten wird.

Einer der Namen, die am längsten in der Gerüchteküche kursierten, war jener von Peter Stöger. Am Ende zog der 56-Jährige aber den Kürzeren und Ralf Rangnick wurde als neuer Trainer der österreichischen Nationalmannschaft verpflichtet.

Stögers Statement dazu bei "Sky": "Der ÖFB hat einen guten Trainer gefunden. Wie seinem Vorgänger Franco Foda drücke ich auch Ralf Rangnick die Daumen, erfolgreich mit der österreichischen Nationalmannschaft zu sein."

Diese Entscheidung war sicherlich ein Nackenschlag für den 56-Jährigen Wiener, der gerne das Amt übernommen hätte. "Ich habe gesagt - wenn man das möchte - dann wäre es für mich interessant und ich könnte mir das gut vorstellen", sagte Stöger über den Teamchefposten.

Stöger galt schon 2017 als Wunschkandidat

Peter Stöger war von Anfang an in der Poleposition für die Foda-Nachfolge. Der aktuelle Sky-Experte galt schon 2017 als Wunschkandidat, sagte wegen seines Trainer-Jobs beim 1. FC Köln aber ab. "Schweren Herzens", wie Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner damals verriet. Nun hat es wieder nicht geklappt. Das Einzige, was ihm vermutlich fehlte, ist die vom ÖFB gesuchte "Red-Bull-DNA".