Rapid-Verteidiger Auer rückt kurzfristig ins Nationalteam nach

Teamchef Ralf Rangnick hat Jonas Auer von Rapid Wien kurzfristig ins Nationalteam nachnominiert. Der Linksverteidiger soll als Absicherung für den angeschlagenen Alexander Prass dienen.

Am Vortag des Nations-League-Play-offs gegen Serbien hat ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick eine personelle Änderung vorgenommen. Jonas Auer von Rapid Wien wurde nachnominiert und sollte bereits am Mittwoch das Abschlusstraining im Ernst-Happel-Stadion bestreiten. Der 23-Jährige könnte einspringen, falls Alexander Prass nicht rechtzeitig fit wird. Der Hoffenheim-Legionär laboriert an Sprunggelenksproblemen und hat diese Woche noch nicht trainiert.

Defensive Umstellungen möglich

Mit Stefan Posch fehlt dem Nationalteam bereits ein etatmäßiger Rechtsverteidiger. Ursprünglich war geplant, dass Philipp Mwene auf die rechte Abwehrseite rückt, während Prass links spielt. Sollte Prass ausfallen, dürfte Mwene links beginnen, während Team-Rückkehrer Stefan Lainer als Rechtsverteidiger einspringen könnte.

Doppel-Duell gegen Serbien

Das Play-off-Hinspiel gegen Serbien findet am Donnerstag in Wien statt. Am Sonntag folgt das Rückspiel in Belgrad. Österreich hofft auf ein starkes Ergebnis, um sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu sichern.