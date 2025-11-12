Schock für ÖFB-Stars: Erdbeben während Trainings-Camp vor WM-Quali auf Zypern

Während des Mittwoch-Trainings der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Paphos hat es für wenige Sekunden ein leichtes Erdbeben gegeben.

Kurz nach 10.30 Uhr MEZ wurde laut offiziellen Angaben ein Beben der Stärke 5,3 gemessen, das Epizentrum lag etwa 13 Kilometer von Paphos entfernt. Es waren nur sehr leichte Vibrationen auf der Zuschauertribüne zu spüren, die Spieler absolvierten gerade ihr Aufwärmprogramm und bemerkten das Beben ganz offensichtlich nicht.

© VolcanoDiscovery

Auf der Mittelmeerinsel werden regelmäßig leichte Erdbeben registriert. An der Einheit nahmen 24 Kicker teil, nur die am Samstag gegen Zypern gesperrten David Alaba und Phillipp Mwene waren aus Gründen der Belastungssteuerung nicht auf dem Platz.