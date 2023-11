Stark! Nationalteam klettert auf Platz 24

Gute Nachrichten für das ÖFB-Team vor der EURO-Auslosung am Samstag (18 Uhr, live auf ServusTV).

Das ÖFB-Team der Männer scheint in der aktuellen Weltrangliste des Fußball-Weltverbandes (FIFA) nach den November-Länderspielen um eine Position verbessert an der 24. Stelle auf. Angeführt wird das Ranking unverändert von Weltmeister Argentinien vor Frankreich. Dahinter folgen England und Belgien, die Brasilien auf Platz fünf verdrängt haben. EM-Gastgeber Deutschland ist nach wie vor nur 16.

Fußball-Welt blickt am Samstag nach Hamburg

Apropos Deutschland: In Hamburg steigt am Samstag, den 2. Dezember um 18 Uhr die Auslosung für die Endrunde 2024. Österreich befindet sich in Gruppentopf 2 und kann damit auf echte Hammer-Gegner treffen. Möglich ist etwa eine Gruppe mit Frankreich, Niederlande und Italien. Mit etwas Losglück könnte es aber auch gegen Portugal, Slowenien und einem Play-off-Gewinner (u.a. sind auch Luxemburg und Estland noch im Rennen) gehen. Auch ein neuerliches Aufeinandertreffen mit Deutschland -womöglich sogar im Eröffnungsspiel -ist möglich. Spannung ist jedenfalls garantiert!