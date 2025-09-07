Alles zu oe24VIP
Sabitzer
© GEPA

Quali-Hammer

Supercomputer: ÖFB-Team zu 89 Prozent bei der WM

07.09.25, 08:58
Geht es nach dem Supercomputer, dann kann Österreich das Hotel für die WM praktisch schon buchen. 

Österreichs Fußball-Nationalspiel konnte am Samstag gegen Zypern zwar wenig überzeugen, schlussendlich feierte man aber doch einen 1:0 Zittersieg. Nach drei Spielen ist die Rangnick-Elf in der WM-Quali damit noch makellos.

Damit hat das ÖFB-Team einen weiteren großen Schritt Richtung Endrunde gemacht. Glaubt man dem Supercomputer, dann kann Österreich sogar bereits das Hotel für die WM buchen. Die Simulation von „Football Meets Data“ hat berechnet, wie wahrscheinlich ein Gruppensieg Österreichs in der Gruppe mit Bosnien, Rumänien, Zypern und San Marino ist.

Dem Supercomputer zufolge gewinnt Österreich die Gruppe zu 89 Prozent! Schärfster Konkurrent für die Rangnick-Elf ist demnach Bosnien, das bisher ebenfalls alle Spiele gewann. Fast schon fix (98 Prozent) scheint, dass das ÖFB-Team zumindest in die Top-2 kommt. Der Zweitplatzierte kann sich im Play-off noch vor das Turnier in Nordamerika qualifizieren.

Am Dienstag kommt es dann zum großen Kracher zwischen Österreich und Bosnien.

