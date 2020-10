Team sucht beim Fan-Comeback den Feinschliff

Heute (20.30 Uhr LIVE im Ticker) startet unser Oktober-Triple mit dem Test gegen Griechenland.

"'Herausfordernd' ist mittlerweile mein Lieblingswort", sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel vor dem heutigen Test gegen Griechenland. Teamchef Franco Foda muss gleich auf 13 Spieler verzichten, darunter Marko Arnautović und Marcel Sabitzer.

Dafür feiern in Klagenfurt rund 3.000 Fans ihr Länderspielcomeback. Mit dem "zwölften Mann" im Rücken will unser Team heute Selbstvertrauen für die Nations-League-Spiele gegen Nordirland (Sonntag, 11. Oktober) und Rumänien (14. Oktober) tanken -und das geht am besten mit einem Sieg!

Krimi. "Die anstehenden Spiele sind sehr wichtig für uns", weiß Foda. Mit den Griechen hat man ohnehin noch eine Rechnung zu begleichen. Schon die letzten vier Spiele konnte Österreich nicht gewinnen, kassierte drei Pleiten bei einem Remis. Rapid-Legionär Taxiarchis Fountas erwartet einen Fußball-Thriller: "Es wird sicher ein spannendes Spiel, auch für mich persönlich emotional. Ich hoffe natürlich auf Griechenland, schätze die Chancen aber 50:50."