Teamchef Rangnick verrät, was ihm bei der Norwegen-Gala gefallen hat

Nach der 5:1-Gala gegen Norwegen herrschte innerhalb des ÖFB-Teams Jubelstimmung.

Die Reaktionen zum Nations-League-Spiel Österreich gegeb Norwegen (5:1) am Sonntag in Linz (via ORF).

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): "Wir haben so gespielt, wie wir in vielen guten Spielen gespielt haben, heute war es gegen einen extrem starken Gegner besonders. Das Gegentor war etwas unglücklich zu dem Zeitpunkt. Aber die Reaktion der Mannschaft war fantastisch. Was mir besonders gefallen hat ist, dass wir nie aufhört haben. So stelle ich mir das vor. Drei Kopfballtore gegen die größte Mannschaft der Welt musst du auch erst einmal schießen. In der ersten Halbzeit haben wir verabsäumt, das zweite oder dritte Tor zu machen. Die zweite Halbzeit war schon richtig gut. Am Anfang hatten wir etwas Glück beim Pfostenschuss von Haaland, aber auch da haben wir das spiel schon kontrolliert.

Ich habe schon immer gesagt, der Schlüssel ist die Energie und die war heute im positiven Sinn ansteckend. Mit dieser Spielweise haben wir gegen jeden Gegner die Chance, ihm wirklich Probleme zu bereiten. Arnautovic ist einfach gut. Er war heute auch gegen den Ball stark. Er ist jemand, der solche Abschlüsse drin hat, er hat auch körperlich noch einiges drauf. In so einer Form wie heute ist er für uns nach wie vor ein wichtiger Spieler."

Marko Arnautovic (ÖFB-Stürmer/Doppeltorschütze): "Die Spiele gegen Slowenien und Norwegen auswärts das waren nicht wir. Wir haben Zeit gebraucht wieder reinzukommen. Die letzten zwei Spiele das sind genau wir. (...) Ich fühle mich gut, ich habe mir natürlich gewünscht, mehr zu spielen, auch beim Club. Ich akzeptiere meine Rolle. Heute in der Früh hat der Trainer zu mir gesagt, dass ich das richten soll. Gott sei Dank hat das geklappt."

Philipp Lienhart (ÖFB-Verteidiger und Torschütze zum 3:1): "Der Romano (Schmid, Anm.) bringt die Bälle sehr, sehr gut rein und ich glaube mein Laufweg war heute auch wieder sehr gut. Ich bin froh, dass der Ball hinten reinfällt. Wir probieren Tore zu machen durch Standards, das ist wichtig. Da kann man solche Spiele entscheiden. Wie schon beim Spiel gegen Kasachstan haben wir enorm viel Power auf den Platz gehabt, richtig viel Energie. Wir waren sehr präsent in den Zweikämpfen. Das ist das was uns auszeichnet, wir lassen dem Gegner kaum Luft zum Atmen. Dass wir Qualität am Ball haben, haben wir auch schon oft bewiesen."

Michael Gregoritsch (Eingewechselter ÖFB-Stürmer/Torschütze zum 5:1): "Super Einstand, super Ball von Sabi (Marcel Sabitzer, Anm.), ich habe das leere Tor vor mir. Das war dann eigentlich eine einfache Aufgabe. Ich habe schon oft gelesen, wir hätten Probleme in der Offensive. Wenn wir so weitermachen, werden wir das nicht mehr so oft lesen."

Die letzten beiden Partien der Nations League steigen am 14. November in Kasachstan und am 17. November in Wien gegen Slowenien.