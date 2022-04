Vladimir Petkovic: Wird er der neue Sensations-Teamchef?

In der Präsidiums-Sitzung morgen soll der neue Teamchef vorgestellt werden. Vladimir Petković zählt offenbar zu den Wunschkandidaten Schöttels.

In einem Wiener Hotel fällt am Freitag die Entscheidung über den künftigen Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Das ÖFB-Präsidium bekommt vom Verbands-Sportdirektor Peter Schöttel einen Vorschlag vorgelegt, den es wohl absegnen wird - der Nachfolger von Franco Foda startet dann am 3. Juni in der Nations League mit dem Auswärtsspiel gegen Kroatien.

Wer das sein wird? Über Namen wurde in den Wochen seit dem Foda-Abgang Ende März heftig spekuliert. Bekannt sind Gespräche von Schöttel mit den österreichischen Kandidaten Peter Stöger, Andreas Herzog und Markus Schopp. Ersterer gilt aus diesem Trio als aussichtsreichster Kandidat, Stöger bekommt aber harte Konkurrenz aus dem Ausland.

Petkovic ist "Wunschkandidat Nummer 1"

Laut dem Schweizer Boulevardmedium Blick ist nämlich ein anderer Trainer Favorit: Vladimir Petkovic. Der ehemalige Teamchef der Schweizer "Nati" (2014 bis 2021) soll sogar "Wunschkandidat Nummer 1" sein!

Holt der ÖFB erneut einen Schweizer an Bord?

Mit Marcel Koller war bereits vor Foda von 2011 bis 2017 ein Eidgenosse beim Nationalteam am Werk. Koller löste damals mit der gelungenen Qualifikation für die EURO 2016 eine Euphorie aus. Nach ihm und Foda wäre Petkovic der dritte Nicht-Österreicher auf der ÖFB-Trainerbank.

Spießen soll es mit Petkovic aber noch bei einer Sache: dem lieben Geld. Der kroatisch-schweizerische Doppelstaatsbürger war bis diesen Februar bei Girondins Bordeaux engagiert und dort andere Summen gewöhnt, als der ÖFB bieten könnte.

Erfolgreich, aber nicht unumstritten

Die Schweiz erlebte unter Petkovic eine äußerst erfolgreiche Zeit. Während seiner Amtszeit qualifizierte sich die "Nati" für die WM 2018 sowie die EM 2016 und 2020. Bei letzterer war erst im Viertelfinale im Elferschießen gegen Spanien Schluss, nachdem eine Runde zuvor der amtierende Weltmeister Frankreich eliminiert wurde.

Trotzdem war Petkovic bei unseren Nachbarn nicht unumstritten. Immer wieder wurde ihm mangelnde Kommunikation und Transparenz gegenüber den Medien zum Vorwurf gemacht. Dieses Problem hätte der ÖFB mit Peter Stöger wohl nicht ...