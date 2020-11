Dänemark-Torwart vom Gegner ausgeknockt

Für Dänemark-Torwart Kasper Schmeichel war der 2:1-Sieg gegen Island ein wortwörtlicher "Kracher". In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fing der 34-Jährige einen Ball ab, im gleichen Moment rauschte Islands Albert Gudmundsson heran und prallte mit Knie und Oberschenkel gegen den Kopf des Torhüters. Kapitän Kjaer eilte sofort zum Leicester-Keeper, der mit geschlossenen Augen auf dem Bauch liegen blieb.

