3:0 - Rangnick-Wunder in Kroatien

Traumtag für die Nationalelf: Österreich siegt beim Rangnick-Debüt in Kroatien 3:0.

Die Ära von Ralf Rangnick als Österreichs Fußball-Nationaltrainer hat mit einem Paukenschlag begonnen. Das ÖFB-Team fertigte am Freitag zum Auftakt der Nations League niemand geringeren als Vizeweltmeister Kroatien auswärts mit 3:0 (1:0) ab. Die Tore in Osijek erzielten Marko Arnautovic (41.), Michael Gregoritsch (54.) und Marcel Sabitzer (57.). Österreich feierte im sechsten Anlauf den ersten Sieg seiner Länderspiel-Geschichte gegen die Kroaten.

Ein Debüt, wie ein Märchen: Österreich erwischt bei der Premiere von Teamchef Rangnick einen Sahnetag, schoss Vize-Weltmeister Kroatien auswärts in Osijek mit 3:0 ab. Im sechsten Duell mit den Kroaten war es der erste Sieg für die ÖFB-Elf, erstmals seit 2013 gewinnt unser Team gegen eines in der Weltrangliste besser platziertes Team und fügt Kroatien die erste Pflichtspielheimpleite seit 13 Spielen zu. Lohn: Österreich führt die Tabelle der Nations-League-Gruppe A1 nach dem ersten Spieltag an.

Umstellung auf Vierer-Kette, Arnautovic mit 1:0

Die ohne Alaba neu zusammengewürfelte ÖFB-Elf war vom Hexenkessel Osijek zu Beginn sichtlich beeindruckt: Lindner und Danso leisteten sich Abspielfehler, diese blieben jedoch unbestraft. Die Kroaten, zunächst ohne Champions-League-Sieger Modric, hatten die Partie im Griff, erwischten unser Team wiederholt am falschen Fuß: Pasalic vergab die erste Top-Chance (19.), Kovacic (29.) und Kramaric (32.) scheiterten an Lindner. Österreichs Offensive kam durch Weimann zum 1. Abschluss, er zirkelte die Kugel aber vorbei (32.).

Nachdem Rangnick auf Viererkette umstellte, war Österreich präsenter – und traf: Arnautovic legte sich die Kugel auf den rechten Fuß und traf aus 16 Metern satt ins lange Eck – 1:0, die rund 800 mitgereisten ÖFB-Fans durften erstmals jubeln (41.). Sein 33. Teamtor, das 1. in der Ära Rangnick.

Gregoritsch & Sabitzer sorgen für Entscheidung

Es war ein Wirkungstreffer! Nach der Pause musste der Torschütze verletzt in der Kabine bleiben, auch Lainer und Onisiwo gingen raus. Für sie kamen Gregoritsch, Trimmel und Seiwald. Erster vergab nur sechs Minuten später die Entscheidung: Laimer erkämpfte sich die Kugel, Gregoritsch lief alleine auf Ivusic zu – doch der zielte zu zentral. Drei Minuten später machte er es dann besser: Wöber tankte sich stark durch, bediente Gregoritsch – 2:0 (54.). Als Sabitzer dann drei Minuten später abzog, sein Distanzschuss im langen Eck einschlug, war die Partie vorzeitig entschieden – 3:0.

Das Pfeifkonzert der Kroaten-Fans war wie Balsam auf der Seele der Österreicher. Im Finish vergab Schlager noch das 4:0 (83.), am Traumtag der Österreicher änderte das aber nichts mehr. Rangnick jubelt - ein perfekter Abend für Österreichs Fußball!