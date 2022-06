Unser Team gewinnt den Nations-League-Hit gegen Kroatien mit 3:0. ÖSTERREICH-Experte Frenkie Schinkels benotet die ÖFB-Kicker unter der neuen Rangnick-Ära.

Ralf Rangnick (Note: 1)

Eines schon mal vorweg: Unser neuer Teamchef Ralf Rangnick erhält von mir die Note 1. Viel besser als mit einem 3:0 gegen Vizeweltmeister Kroatien kann man nicht in die Nations League starten. Klar, ein paar Feinheiten können noch verbessert werden. Gesamt gesehen ist Rangnick für mich aber unser neuer Harry Potter, ein echter Zauberer. Man hat seine Philosophie sofort erkannt. Ich glaube: Österreich kann sich auf schöne Fußballzeiten freuen.

Heinz Lindner (Note: 2)

Das war schon eine Ansage an die anderen beiden Torhüter in unserem Kader. Lindner hat viel Sicherheit ausgestrahlt. Wenn er geprüft wurde, dann war er da. Ich sage einmal so: Das Einserleiberl, dass er gegen Kroatien getragen hat, sitzt jetzt sicher nicht lockerer als vorher.





Kevin Danso (Note: 3)

Körperlich ist Danso eine richtige Maschine. Das hat er auch die Kroaten spüren lassen. Er geht im Zweikampf keine Kompromisse ein. Am Ball und in der Spieleröffnung hat er aber noch ein wenig Luft nach oben.

Gernot Trauner (Note: 3)

In Abwesenheit einiger unserer Abwehr-Routiniers hat Trauner die Chefrolle hinten gekonnt übernommen. Die Abstimmung mit seinen Kollegen hat vor allem in der Anfangsphase nicht immer gepasst. Man hat aber gesehen, dass er ein echter Anführer ist. Er spricht viel und ist sehr kopfballstark.

Maximilian Wöber (Note: 2)

So kann mich sich beim neuen Teamchef vorstellen. In der Vergangenheit hat Wöber ja nicht unbedingt die größte Rolle im Team eingenommen. Gegen Kroatien steht er hinten sicher und bereitet dann zwei Tore vor. So offensiv kennen wir ihn eigentlich gar nicht. Stark.

Stefan Lainer (Note: 4)

Die Rolle im Rangnick-System auf dem rechten Flügel ist eigentlich perfekt auf Lainer zugeschnitten. Gegen Kroatien hat er aber nicht gut ins Spiel gefunden. Der Gladbach-Legionär war sehr bemüht und hat alles gegeben. Wir wissen aber, dass er - gerade offensiv - noch mehr kann.

Marcel Sabitzer (Note: 2)

Wenn er so auch bei den Bayern spielen würde, hätte Sabitzer bessere Chancen auf die Startelf. Er war immer präsent. Sabitzer hat sich offensiv gut in Szene gesetzt und auch defensiv sehr engagiert gearbeitet. Die Leistung hat er dann mit einem Super-Tor gekrönt. Top, weiter so!

Konrad Laimer (Note: 2)

Gegen den Ball war das der Laimer, den wir kennen. Der Laimer, den wir lieben. Er lässt dem Gegner keine Zeit, ist überall auf dem Platz zu finden. Bei Leipzig hat er heuer auch offensiv überzeugt. Das hat mir gegen Kroatien gefehlt. Aber: Das ist im Team auch nicht unbedingt seine Kern-Aufgabe.

Xaver Schlager (Note: 2)

Ich glaube, Schlager kann unter Rangnick zu einem echten Anführer wachsen. Er weiß, dass er das Vertrauen des Teamchefs genießt und das zeigt er auch. So selbstbewusst wie gegen Kroatien habe ich Schlager lange nicht gesehen. Er war zweikampfstark und hat die Bälle gut verteilt.

Andreas Weimann (Note: 4)

Dass Weimann in der Startelf steht, war schon eine kleine Überraschung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das gegen Dänemark auch so sein wird. Im Ansatz hat er schon gezeigt, was er kann. Offensiv fehlte aber die Durchschlagskraft, hinten war er nicht immer auf seinem Posten.

Karim Onisiwo (Note: 3)

Auch mit Onisiwo hat man in der Startelf nicht wirklich rechnen können. Er hat die Verteidigung der Kroaten aber schon in manchen Situationen vor Probleme gestellt. Um eine Fixgröße im Team zu werden muss er aber noch etwas drauflegen.

Marko Arnautovic (Note: 2)

Bei Arnautovic war ich mir vorab nicht sicher, wie er in das System passt. Pressing ist nicht unbedingt seines. Was er kann ist vorne für Furore sorgen. Er ist ein begnadeter Techniker, ein Spieler den wir brauchen. Auch unter Rangnick. Mit seinem Tor zum 1:0 hat er den Sieg eingeleitet. Bravo, Marko!

Michael Gregoritsch (Note: 2)

Lange hat es nicht gedauert. Gregoritsch ist in der Halbzeit gekommen und hat das gemacht, was Rangnick ihm wohl mitgegeben hat. Der Stürmer ist dort gestanden, wo er stehen muss und hat getroffen. Gerne mehr davon.

Nicolas Seiwald (Note: 3)

Seiwald ist eine unserer großen Zukunftshoffnungen im Team. Er ist sehr stark am Ball und passt perfekt in das neue System. Sein Talent hat er auch gegen die Kroaten mehrmals aufblitzen lassen.

Christopher Trimmel (Note: 3)

Eine richtig coole Socke. Trotz seiner 35 Jahre ist Trimmel sehr laufstark. Jeder Stürmer, der gegen ihn antreten muss, hat es nicht leicht. So war es auch gegen Kroatien.