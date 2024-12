New York Red Bulls und LA Galaxy stehen im MLS-Finale

Im Finale der Major League Soccer kommt es zum großen Showdown zwischen den beiden Metropolen New York und Los Angeles.

Die New York Red Bulls und LA Galaxy stehen im Endspiel um den Titel der Major League Soccer (MLS). Die "Bullen" gewannen das Finale der Eastern Conference bei Orlando City mit 1:0, die Kalifornier feierten in der Western Conference einen 1:0-Heimerfolg über die Seattles Sounders. Das Finale steigt am 7. Dezember in Los Angeles. Für Rekordgewinner Galaxy wäre es der sechste Titel, der erste seit 2014. New York wartet noch auf einen MLS-Triumph.