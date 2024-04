ÖFB-Star Höbinger schießt Liverpool zum Sieg

Marie-Therese Höbinger hat Liverpool am Samstag in der englischen Women's Super League zu einem 1:0-Auswärtssieg bei Schlusslicht Bristol City geschossen.

Die 22-Jährige traf in der 13. Minute mit einem Linksschuss von der Strafraumgrenze genau ins Eck und jubelte zum bereits fünften Mal über einen Ligatreffer in dieser Saison. Ihre Schussstärke habe sie sich durch intensives Training angeeignet. "Das hilft mir dann im Spiel sehr viel. Ich bin sehr glücklich", sagte Höbinger.

Zu treffen bringe immer ein gutes Gefühl. "Noch wichtiger ist aber, dass wir gewonnen und die drei Punkte geholt haben", verlautete die in der 58. Minute ausgetauschte ÖFB-Teamspielerin. Dadurch stießen die weiblichen "Reds" vorerst auf Rang vier vor, was auch das erklärte Ziel für das Saisonfinish ist. Mit Leader Chelsea am 1. Mai und dem Fünften Manchester United am 5. Mai warten allerdings schwierige Heimspiele.