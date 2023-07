Özil sorgt mit rechtsextremen Tattoo für Eklat

Ein neues Bild auf Instagram von Ex-Kicker Mesut Özil sorgt für Wirbel.

Der Deutsch-Türke posiert auf dem Foto mit seinem Personal-Coach Alper Aksac oberkörperfrei um mit den Fans seinen durchtrainierten Körper zu teilen. Das gute Recht des Fußball-Pensionisten, doch wer genauer hinsieht, kann seinen Augen kaum glauben.

Auf der Brust des 92-fachen deutschen Teamspielers entdecken seine Follower ein neues Tattoo: einen grauen Wolf. Ein politisches Symbol der gleichnamigen rechtsextremen Organisation aus der Türkei. Damals war der Wolf mit den drei Halbmonden als Kriegsflagge im Einsatz und ist mittlerweile das Logo der Parte MHP.

Erdogan-Nähe sorgt immer wieder für Wirbel

Auch in Österreich sorgten verbündete der "Grauen Wölfe" rund um die Wahlen am Bosporus für Aufregung mit radikalen Erscheinungen bei mehreren Demonstrationen. Die MHP ist ein enger Bündnispartner des umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner AKP. Auch das Staatsoberhaupt zeigt in der Öffentlichkeit immer wieder den Wolfs-Gruß und bekennt sich somit auch zu den Ideologien, die von Rechtsextremismus bis nationalistischem Rassismus reichen.

Özils Nähe zu Erdogan sorgte in der Öffentlichkeit immer wieder für Wirbel. Der Höhepunkt war erreicht, als der ehemalige Real-Star vor der Weltmeisterschaft ein Foto mit dem Erdogan veröffentlichte mit den Worten "mein Präsident", wodurch in Deutschland eine Debatte entbrannte, ob Özil das DFB-Trikot überhaupt noch tragen soll. Vergangenes Jahr beendete der mittlerweile 34-Jährige seine Karriere bei Basaksehir Istanbul.