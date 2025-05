Offiziell: ÖFB-Juwel wechselt zu Mainz 05

Der Sohn von ÖFB-Legende Markus Schopp erhält einen Vertrag bis 2029.

Der 1. FSV Mainz 05 hat sich die Dienste von Konstantin Schopp gesichert. Der 19-jährige Innenverteidiger wechselt von Sturm Graz nach Deutschland und unterschreibt beim Bundesligisten einen Vertrag bis Juni 2029. Der 1,95 Meter große Sohn des ehemaligen HSV- und Brescia-Spielers Markus Schopp kommt mit einem Marktwert von 400.000 Euro und soll die Verteidigung verstärken.

Konstantin Schopp blickt entschlossen auf seine neue Aufgabe: "Ich freue mich sehr über die Chance, die ich hier in Mainz bekomme. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, die mir einen klaren Plan aufgezeigt haben, wie meine weitere Entwicklung aussehen kann. Der Verein ist bekannt für die Entwicklung von jungen Spielern, zudem haben viele Österreicher hier erfolgreiche Schritte gesetzt – daher fiel mir die Entscheidung sehr leicht und ich hatte von Beginn an ein gutes Gefühl dabei. Ich freue mich sehr auf die neue Saison und darauf, den Verein, die Fans und die tolle Stimmung in der MEWA ARENA kennenzulernen.“

Der 1. FSV Mainz 05 verpflichtet den österreichischen Junioren-Nationalspieler vom SK Sturm Graz. Der 1,95 m große Innenverteidiger hat bei den 05ERN einen Vierjahresvertrag unterzeichnet.



"Konstantin Schopp ist ein hoch talentierter Innenverteidiger, der körperlich und fußballerisch alle Anlagen mitbringt, die ein Bundesliga-Verteidiger benötigt. Auf diesem Weg wollen wir ihn begleiten und fördern und dabei die nötige Zeit zur weiteren Entwicklung geben. Konstantin ist mit seinem Potenzial auf den Notizzetteln einiger Clubs gelandet. Wir freuen uns, dass wir ihn überzeugen konnten, seinen nächsten Karriereschritt mit Mainz 05 zu gehen", so Mainz-Sportdirektor Niko Bungert.