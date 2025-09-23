Alles zu oe24VIP
Paukenschlag! LASK-Trainer Sacramento schmeißt hin
"Differenzen"

Paukenschlag! LASK-Trainer Sacramento schmeißt hin

23.09.25, 12:47
Überraschung beim LASK: Joao Sacramento soll nach internen Differenzen sein Amt als Chefcoach niedergelegt haben. 

Nach Informationen von Sky hat Joao Sacramento sein Traineramt beim LASK niedergelegt. Grund sollen Differenzen mit der Vereinsführung sein.

Streit im Trainerteam

Hintergrund ist die Trennung des Klubs von einem Mitglied des Trainerteams aus disziplinären Gründen. Sacramento habe die Entscheidung zwar respektiert, aus Loyalität gegenüber dem Kollegen aber nicht akzeptiert.

Wie die „OÖN“ berichten, könnte Sacramento zu Jose Mourinho zurückkehren. Der Portugiese arbeitete bereits bei Tottenham Hotspur und der AS Roma mit Mourinho zusammen. Dieser ist seit fünf Tagen Trainer bei SL Benfica.

Rücktritt nach kurzer Amtszeit

Der Rücktritt kommt für den LASK unerwartet. Erst am Sonntag hatte das Team im Derby gegen Blau-Weiß Linz mit 2:0 gewonnen. Insgesamt betreute Sacramento die Linzer nur in neun Pflichtspielen. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus.

