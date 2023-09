Rapid: Vier Fahnen als Zeichen für Mädchen-Fußball

Wenn diesen Sonntag um 17:00 Uhr das Wiener Auswärtsderby zwischen SK Rapid und FK Austria angepfiffen wird, kommt es fast zeitgleich zu einer Premiere: Die allerersten Liga-Heimspiele der neuen Rapid Mädchenteams U10 und U12 finden in Hütteldorf statt.

Ein guter Grund, um erneut Farbe zu bekennen. Daher wehen mitten in der Stadt am VARTA Haus erneut vier Flaggen. Die grün-weißen Fahnen sollen dabei aber nicht nur als Zeichen der Verbundenheit gegenüber der hoffentlich erfolgreichen Herren-Profimannschaft anlässlich des Derbys stehen, sondern auch gegenüber den grün-weißen Mädchenfußballteams.

Mit der Etablierung einer Mädchenfußballabteilung ist der erste entscheidende Schritt getan, um fußballbegeisterten Mädchen die Möglichkeit zu bieten, ihr Können unter professionellen Rahmenbedingungen zu entwickeln und sich langfristig im österreichischen Frauenfußball zu engagieren.

Immer mehr Mädchen entdecken Leidenschaft für Fußball

„Es ist ein schönes und starkes Zeichen, wenn ein langjähriger Partner wie VARTA im Herzen von Wien unsere Vereinsfarben mit den grün-weißen Flaggen präsentiert. Dieses Mal gleich für mehrere bedeutende Spiele, die im Trikot des SK Rapid am kommenden Sonntag über die Bühne gehen werden. Neben dem 341. Wiener Derby, das für unsere Profimannschaft am Programm steht, kommt es am Gelände des Allianz Stadions schließlich zu einer historischen Premiere. Absolvieren doch unsere U10 und U12-Mädchenteams ihre ersten Ligaspiele in Hütteldorf“, sagte SK Rapid Geschäftsführer Marcus Knipping.

VARTA ist starker Partner in der Nachwuchsförderung

VARTA engagiert sich seit Jahren intensiv im Jugendsport, um jungen Talenten die beste sportliche

Förderung zu ermöglichen. Seit 2014 sponsert VARTA das internationale SK Rapid U15 VARTA

Turnier. Die langjährige Partnerschaft mit Rapid wurde mit dem „Körner Trainingszentrum powered by VARTA“, dem hochmodernen Trainingszentrum in der Nähe des Ernst-Happel-Stadions, weiter vertieft. Neben der Rapid Nachwuchsförderung ermöglicht VARTA auch den Cup, das renommierte Nachwuchsfußballturnier im niederösterreichischen Haag.

„Die Fahnen sind ein starkes Zeichen für die Rapid-Jugend – für die Zukunft des Vereins und vor

allem für den Mädchenfußball. Dass Frauenfußball keine Trend- oder gar Randerscheinung ist,

haben inzwischen alle erkannt. Die Bildung von Mädchenfußball-Teams ist von großer Bedeutung,

denn dadurch schaffen wir die besten Voraussetzungen zur Professionalisierung des

Frauenfußballs", betonte Rapid-Präsidiumsmitglied Michael Tojner.