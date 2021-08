Ronaldo mit Hommage an Herzensklub

Der Portugiese kehrt nach zwölf Jahren an seine alte Wirkungsstätte zurück. Jetzt spricht er erstmals über den Transfer zu seinem Herzensklub.

Die spektakuläre Rückkehr zu Manchester United sorgte für ein Transfer-Beben und elektrisiert die Fans der "Red Devils". Auch der fünfmalige Weltfußballer kann sein Glück kaum begreifen. Der Portugiese spricht auf Instagram erstmals über den Wechsel und richtet sich mit einer emotionalen Botschaft an Klub & Fans: "Jeder der mich kennt, weiß über meine niemals endende Liebe für Manchester United."

Der Weltfußballer scheint nach 12 Jahren getrennter Wege, überwältigt von seinen Gefühlen: "Ich kann die Gefühle gar nicht erklären, als ich die Bekanntmachung meiner Rückkehr zum Old Trafford weltweit in den Medien gesehen habe. Es ist als würde ein Traum wahr werden."

Ronaldo schüttet den "Red Devils" wahrlich sein Herz aus und vergisst dabei nicht die Grüße an seinen ehemaligen Erfolgs-Coach & Mentor Sir Alex Ferguson. "PS - Sir Alex, this one is for you...". Hoffen wir, dass der 36-Jährige an seine früheren Leistung im roten Dress anknüpfen kann und zu alter Stärke findet.