Wembanyama räumte bei Spurs-Sieg "Alle Fünfe" ab

Basketball-Supertalent Victor Wembanyama hat am Donnerstag (Ortszeit) in den fünf wichtigsten statistischen Kategorien in der NBA Werte von zumindest fünf verzeichnet.

Beim 106:88-Erfolg seiner San Antonio Spurs bei den Utah Jazz kam der Franzose auf 25 Punkte, neun Rebounds, sieben Assists, fünf Blocks und fünf Steals. Ein solches "5x5" ist äußerst selten und gelang zuvor nur Hakeem "The Dream" Olajuwon und dem Russen Andrei Kirilenko mehr als einmal. Olajuwon schaffte die statistische Rarität sechs Mal, Kirileno drei Mal. Für Wembanyama (20), der erst am Beginn seiner NBA-Laufbahn steht, war es das zweite Mal. Auch Spurs-Routinier Chris Paul (39) zeigte mit 19 Punkten, zehn Assists, sieben Rebounds und zwei Steals eine starke Leistung. Collin Sexton erzielte 16 Punkte für Utah, das ohne seinen Topscorer Lauri Markkanen (Rückenbeschwerden) antrat.