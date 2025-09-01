Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
Frenkie Schinkels Österreich gegen Belgien
© GEPA/Kernmayer

oe24-Analyse

Schinkels: Reichen ein paar Rosinen in Rangnicks Kader-Guglhupf?

01.09.25, 11:52
Teilen

oe24-Fußballexperte Frenkie Schinkels nimmt die Kader-Situation vor dem anstehenden WM-Qualifikationsdoppel kritisch unter die Lupe.

Was kann der Kader, mit dem Ralf Rangnick in die vorentscheidenden WM-Qualifikationsspiele gegen Zypern und Bosnien-Herzegowina geht? Es gibt wenige Ausfälle zu beklagen, Kapitän David Alaba ist zurück an Bord, zudem hatten Marko Arnautovic, Raul Florucz, Christoph Baumgartner oder Romano Schmid am Wochenende Erfolgserlebnisse bei ihren Klubs. Das sind die Rosinen in Rangnicks Kader-Guglhupf.

Fehlende Spielpraxis hat auch was Gutes

ABER: Bis auf Philipp Mwene (Mainz) spielt derzeit keiner unserer Star-Legionäre bei seinem Verein durch. Konrad Laimer kurbelte bei seinen beiden Bundesliga-Einsätzen im Bayern-Trikot immerhin jeweils rund 70 Minuten. Die anderen mussten sich - wenn überhaupt - mit Kurzeinsätzen begnügen. Dabei hat Rangnick in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig ihm Spielpraxis ist.

Ich sage: Sehen wir‘s positiv: Rangnick muss wenig Sorge haben, dass sich seine Spieler bei Liga-Einsätzen verletzen. Sie kommen fit und hungrig und spielgeil ins Teamcamp. Sie freuen sich auf die Gelegenheit, endlich zeigen zu dürfen, was sie können. 

Einsatzminuten hin oder her: Für Zypern und - bei allem Respekt vor der in der bisherigen WM-Quali gezeigten Leistung - Bosnien-Herzegowina sollte es allemal reichen!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden