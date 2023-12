Sorge um Fußball-Legende: Auch Rapid denkt an Toni Polster

Große Sorge um Toni Polster: Kult-Kicker mit Magendurchbruch im Spital.

Fußball-Österreich ist in großer Sorge um eine seiner Legenden: Kult-Kicker Toni Polster wurde am Donnerstag in ein Wiener Krankenhaus eingeliefert. Bei einer Untersuchung wurde ein Magendurchbruch diagnostiziert. In der Folge musste die Nationalteam-Legende notoperiert werden, im Anschluss kam Polster auf die Intensivstation.

Polsters Schicksal bewegt ganz (Fußball-)Österreich. „Gute, schnelle und vor allem vollständige Genesung, Toni!“, schrieb die Austria auf Facebook. „Die Austria-Familie denkt an dich. Jetzt mehr denn je.“

Aber auch Erzrivale Rapid dachte an Polster. „Gute Besserung & rasche Genesung wünschen auch wir dem legendären Toni“, heißt es in einem Posting.

© X

Am Donnerstag hatte Polster zu einer Pressekonferenz wegen seiner Klage gegen den ÖFB wegen Anerkennung von drei Länderspielen bzw. Toren geladen. Vor den Mediengästen sprachen aber nur seine beiden Anwälte Manfred Ainedter und Alexander Hirsche -Toni Polster selbst war der große Abwesende.

Der Ex-Stürmer-Star ließ sich in den Räumlichkeiten seines Vereins Wiener Viktoria, wo er als Trainer der Kampfmannschaft fungiert, kurzfristig erkrankt entschuldigen.