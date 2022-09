St.-Pölten-Damen schreiben Fußball-Geschichte

Im Quali-Rückspielkrimi gegen Kuopio erkämpft St. Pölten Einzug in Gruppenphase.

St. Pölten. Nach dem 1:0-Sieg in Finnland lief gestern in St. Pölten vorerst alles nach Plan für den SKN: In der 6. Minute zimmerte Mateja Zver den Ball aus 25 Metern unter die Latte – 1:0. Doch innerhalb von 4 Minuten drehten Hartikainen (28.) und Kröger (32.) die Partie. Bei 1:2 ging’s in die Verlängerung, wo Zver in der 118. Minute draufhielt – 2:2!

Mit Gesamtscore 3:2 steht Serienmeister St. Pölten als erstes Damen-Team Österreichs in der Champions-League-Gruppenphase.