Größtes Fußball-Nachwuchsturnier in heißer Phase

Das Volkswagen Junior Masters erhält in seiner 12. Auflage prominente Unterstützung.

Insgesamt 63 Mannschaften nehmen am größten heimischen Fußball-Nachwuchsturnier teil. Beim Kick-off in Bad Vöslau, wo Teams aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark dem runden Leder hinterhergejagt haben, konnten der SK Sturm Graz, SC-ESV Parndorf, SKN St. Pölten, FC Stadlau, Austria Wien, TUS Bad Waltersdorf, FC Mistelbach und TSV Hartberg ihre Finaltickets lösen. Die restlichen acht Fahrkarten für das Gipfeltreffen 2024 werden am 23. September in Seekirchen/Salzburg ausgespielt.

ÖFB-Legenden vor Ort

Die heimischen Nachwuchs-Kicker bekamen vor Ort Unterstützung von der ehemaligen ÖFB-Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck, die 83 Länderspieleinsätze verbuchen konnte und bereits während ihrer aktiven Karriere als großes Vorbild und Förderin des Nachwuchses galt. Schnaderbeck wird gemeinsam mit ÖFB-Legende Julian Baumgartlinger auch am beim Regionalturnier West am kommenden Samstag (23. September) in Seekirchen mit fiebern und motivieren. „Volkswagen will den Bewegungsdrang von Kindern an der frischen Luft unterstützen, die Gesundheit und Fitness der nächsten Generation fördern, sowie den Teamgeist und Fair Play-Gedanken forcieren. Das sind alles Faktoren, die uns als Gesellschaft weiterbringen und die auch mir sehr am Herzen liegen. Deswegen bin ich gerne dabei, das Fußballfest in Bad Vöslau hat sehr viel Spaß gemacht, entsprechend groß ist die Vorfreude auf Seekirchen!“