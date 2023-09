»Perfekte Saison« für Red Bull immer realistischer

Nach 14 Siegen in Folge müssen Verstappen und Perez nur mehr 8 Rennen »abhaken«

„Ich hätte vor Beginn der Saison nicht gedacht, dass so was möglich ist“, staunte WM-Dominator Max Verstappen in Monza, nachdem er den 10. Sieg in Folge eingefahren hatte, was keinem Piloten davor gelungen war. Insgesamt hält Verstappen bei bereits 12 Siegen in dieser Saison, die restlichen beiden gehen an seinen Red-Bull-Kollegen Sergio Perez. Saisonübergreifend haben die Bullen jetzt schon 15 Rennen gewonnen bzw. 24 der vergangenen 25 Grands Prix. Der letzte Nicht-Red-Bull-Sieger war George Russell im November 2022 in Sao Paulo im Mercedes.

Derselbe George Russell meinte nach dem diesjährigen Saison-Auftakt in Bahrain angesichts der Überlegenheit von Red Bull: „Die gewinnen heuer jedes Rennen.“

Leicht möglich, dass er recht behält. Inzwischen wird die erste „perfekte Saison“ immer realistischer. „Das Jahr 2023 läuft auf eine unangefochtene Dominanz von Max Verstappen und seinem Red-Bull-Rennstall hinaus“, schreibt die seriöse französische Sport-Tageszeitung L‘Équipe.

Red Bull fehlen 8 Siege auf »perfekte Saison«

Nach 14 Siegen 2023 gibt es bis zum Finale am 26. November in Abu Dhabi nur mehr acht Rennen, die es abzuhaken“ gilt.

Zwei Mal in der 73-jährigen F1-Geschichte war ein Team nahe daran, die Saison ungeschlagen zu beenden: 1988 fuhr McLaren mit Ayrton Senna und Alain Prost alles in Grund und Boden. Doch in Monza wurde Senna beim Überrunden abgeschossen, Prost fiel mit technischem Defekt aus – und Gerhard Berger im Ferrari „erbte“ den Sieg.

2016 hätte Mercedes alle Rennen gewinnen können. Doch Hamilton und Rosberg schossen sich in Barcelona gegenseitig aus dem Rennen (dazu hatte Hamilton in Malaysia Motorschaden).

„Da sieht man, dass immer was passieren kann“, meinte Red-Bull-Mastermind Helmut Marko nach der Siegerehrung in Monza: „Aber wenn wir auch noch das nächste Rennen in Singapur gewinnen, dann könnte es sich tatsächlich ausgehen.“