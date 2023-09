Hier bricht sich Bayern-Star Gnabry den Arm

Bayern-Star produziert beim Pokal-Sieg den Horror-Moment des Abends.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry wird mehrere Wochen ausfallen. Der 28-Jährige erlitt am Dienstag in der ersten Pokalrunde gegen Preußen Münster einen Bruch des linken Unterarms. Das bestätigte Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Gnabry soll bereits am Mittwoch operiert werden, so der Coach. Gnabry war bereits in der vierten Minute der Partie gegen den Drittligisten mit Münsters Tormann Johannes Schenk zusammengeprallt. Er hatte kurz weiter gespielt, war dann aber ausgewechselt worden.

Auslosung am Sonntag

Ohne Gnabry zog Rekordsieger FC Bayern München in die zweite Runde ein: Eric Maxim Choupo-Moting (9.), Konrad Laimer (40.), der 20-jährige Frans Krätzig (45.+5) und der 18-jährige Mathys Tel (86.) trafen für die Gäste zum 4:0-Sieg. Wegen der Verletzungssorgen hatte Trainer Thomas Tuchel sein Team umgestellt und unter anderem Nationalspieler Leon Goretzka in die Innenverteidigung beordert. Die zweite Runde wird am kommenden Sonntag ausgelost.