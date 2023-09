Was macht Djokovic beim Ryder Cup?

Tausende Fans fiebern dem prestigeträchtigen Länderkampf zwischen Europas besten Golfern und der US-Elite entgegen. In bester Golflaune zeigte sich auch Tennis-Nr.1 Novak Djokovic.

Der 24-fache Grand-Slam-Champion tritt im All-Star-Match im Marco Simone Golf Club in Rom gegen die Ex-Fußballstars Gareth Bale, Andrey Shevchenko und Ferrari-Pilot Carlos Sainz an. Am Green zog Djokovic zuerst das Tennis-Racket aus der Golftasche und hatte die Lacher auf seiner Seite. Hat der Superstar etwa die Schläger verwechselt? Djokovic klärte auf: "Normalerweise blühe ich unter Druck auf - aber mit diesem Schläger! Wir sind Tennisspieler, bitte halten Sie Ihre Erwartungen niedrig! Ich bin nervös."

Djokovic trainierte für All-Star-Match

Es wäre aber nicht Djokovic, hätte er nicht doch ein paar Nachhilfestunden vor dem VIP-Event genommen. "Ich hatte noch nie so eine intensive Golfwoche", gestand der 36-Jährige."Ich habe ein paar Unterrichtsstunden auf einem 9-Loch-Platz mit einem Profi in Serbien genommen." Seine "Hobby-Golf-Karriere" legte Djokovic mit der Geburt seiner Kinder Stefan (9) und Tara (6) ad acta. "Ich habe viel mehr Golf gespielt, bevor ich Vater wurde."

Vor seinen Kontrahenten und Scratch Golfer (Handicap von Null oder besser) Golfern Gareth Bale und Andrey Shevchenko hat Djokovic Respekt: "Als ich gesehen habe, dass sie auf der Liste stehen, war ich mir nicht sicher, ob ich hier sein sollte...!"

Sepp Straka nimmt erstmals am Ryder Cup teil

Ab Freitag wird es in Rom ernst, dann fiebern auch Österreichs Fans und Vertreter des Lochspiels mit. Grund dafür ist Sepp Straka, der erstmals am Wettstreit teilnimmt.

Der Ryder Cup wird seit 1927 in der Regel alle zwei Jahre ausgetragen. Österreicher waren nie dabei, bis 2021 Bernd Wiesberger für die rot-weiß-rote Premiere sorgte. Vor zwei Jahren in Kohler/Wisconsin war Europa jedoch chancenlos, verlor haushoch mit 9:19.