Italiens Kultklub Brescia verschwindet für immer

Italiens Fußball-Verein Brescia verschwindet nach 114 Jahren von der Bildfläche.

Besitzer Massimo Cellino hat beschlossen, Schulden in Höhe von 3 Mio. Euro nicht zu zahlen, weshalb Brescia nicht mehr an der Serie C teilnehmen darf. Das berichten italienische Medien. Brescia war während 23 Saisonen in der Serie A, zuletzt 2019/20. Die beste Klassierung war ein 8. Platz (2000/01).

Der Steirer Markus Schopp (51, zuletzt Trainer beim LASK) spielte von 2001 bis 2005 für Brescia in der italienischen Liga.

Roberto Baggio, Alessandro Altobelli, Andrea Pirlo und Luca Toni trugen das Dress der Lombarden. Auch einige Österreicher liefen für Brescia auf, darunter Markus Schopp und Jürgen Säumel.