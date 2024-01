Klare Siege für Dänen und Schweden zum EM-Hauptrunden-Start

Handball-Sensation: ORF ändert sein Programm Österreichs Handball-Herren stehen nach den sensationellen Spiel gegen Spanien in der Hauptrunde der EM in Deutschland. Da applaudierte auch Armin Wolf in der ZiB2 über das "Handball-Cordoba von Mannheim". Außerdem reagiert der ORF, indem alle weiteren Begegnungen live übertragen werden.