Knie-Guru Fink, zeigt wie Comeback geht

Knie-Guru Christian Fink ist im Dauereinsatz. Nicht nur im OP-Saal.

Immer wieder, wenn sich ein Sportstar ernsthaft am Knie verletzt, kann sich Christian Fink schon mal auf einen Anruf einstellen. Manchmal sogar dann, wenn der Athlet versorgt scheint. Der norwegische Abfahrts-Star Aleksander Aamodt Kilde wurde nach seinem Sturz in Wengen in Bern operiert. Zur Schulter-Operation (zwei Bänder gerissen) ließ er sich dann zu Christian Fink nach Hochrum bei Innsbruck fliegen. Nur eines von vielen prominenten Beispielen ...

Eine Woche vor Weihnachten, als sich David Alaba das Kreuzband gerissen hatte, ließ der Real-Madrid-Star David Alaba seine Kontakte aus Bayern-Zeiten spielen und vom Vertrauensarzt in Innsbruck operieren. Zwölf Tage später wurde der zu diesem Zeitpunkt Gesamtweltcup-Führende Marco Schwarz nach dem Sturz in Bormio in der Fink-Praxis "Gelenkpunkt" eingeliefert. Von Finks OP-Künsten profitierten in den letzten Jahren Größen wie Felix Neureuther, Lindsey Vonn, Lucas Hernández, Leroy Sané, Niklas Süle oder Deutschlands neuen 100-Millionen-Mann Florian Wirtz.

Die Abfahrtsstars Aksel Lund Svidal und Georg Streitberger hatten sich nach der Sturzorgie auf der Hahnenkamm-Abfahrt 2016 sogar ein Zimmer in der Fink-Klinik geteilt.

Erfolgreiche Reha gehört zum Erfolgsgeheimnis

Eines haben fast alle von Fink am Knie operierten Größen gemeinsam: Sie schafften es Rekordzeit zurück in den Wettkampfmodus (was übrigens auch David Alaba Hoffnung auf ein Comeback bis zur Fußball-EM im Juni macht). Denn Fink belässt es nicht bei der Operation allein. Mit seinem Team tüftelt der Knie-Guru auch an modernsten Reha-Methoden. Einen Teil seines Geheimnisses gibt er am 17. Februar in Innsbruck preis. Beim "Return 2 Sport Summit", an dem man auch online teilnehmen kann (www.physio-zentrum.at, www.motum.at), kommen neben Fink und Kollegen Top-Mediziner aus Deutschland, der Schweiz und den USA zu Wort.

Dass Fink bis Veranstaltungsende gegen 18 Uhr ins Veranstaltungs-Programm involviert ist, sollte selbst im Ernstfall niemanden beunruhigen (an diesem Tag steigen in Kvitfjell und Bansko Weltcup-Abfahrten von Damen und Herren. "Ich wünsche natürlich keinem, dass er sich verletzt", so der Doc. "Aber wenn mich jemand braucht, lässt sich am Abend sicher Zeit dafür finden."

Das gilt übrigens für die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel (19./20. Jänner). Im Slalom am Sonntag sollte dann nichts passieren - für 21. Jänner hat Fink einen Flug zu einer Fortbildungs-Veranstaltung nach Japan gebucht. Ein Wunder, dass sich das bei rund 400 Operationen im Jahr (davon 150 bis 200 Kreuzbänder) auch noch ausgeht!