LASK droht Fan-Invasion

Am Donnerstag (21 Uhr, live ORF1) kracht der LASK zu Hause auf Zrinjski Mostar. Die Fans der Bosnier bereiten eine Invasion auf Linz vor.

"Alle nach Linz" - mit diesem Instagram-Posting heizen die Fans von LASK-Gegner Mostar das Spiel am Donnerstag zusätzlich an. Grund: Auf dem Foto sind man das Vereinswappen der Bosnier wie es die Raiffeisen-Arena einnimmt.

Klar ist: Mostar reist mit breiter Brust nach Oberösterreich an. Als erstes bosnisches Team überhaupt ist die Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase bereits fix. Zur Erinnerung: Selbst bei einem Aus im Europa-League-Play-off wechselt der Verlierer in die Conference League-Gruppenphase. Das Momentum scheint auf jeden Fall für die Gäste zu sprechen. Denn anders als der LASK ist Bosniens Double-Sieger makellos in die neue Saison gestartet.

Beim LASK gibt es hingegen dicke Luft. Nach dem 1:1 in der Bundesliga gegen WSG Tirol stellte Trainer Thomas Sageder klar: “Es ist der Anspruch des LASK, auch meiner, von allen, dass wir hier besser spielen und auftreten. Es bringt nichts, dass wir hier herumphilosophieren was unser Anspruch ist.” Nach Platz drei in der Saison traten die Linzer am Transfermarkt extrem offensiv auf und holten zehn neue Spieler. Doch die neu zusammengestellte Truppe blieb bislang unter den Erwartungen. LASK-Goalie Tobias Lawal appeliert an seine Mitspieler: “Wir müssen versuchen, das Positive mitzunehmen und die Köpfe oben halten.” Die erste Möglichkeit dazu haben die Athletiker schon in 48 Stunden ...