Mali beim Afrika Cup als Gruppensieger weiter

Die Fußball-Nationalmannschaft von Mali ist am Mittwoch beim Afrika Cup als Sieger der Gruppe E ins Achtelfinale eingezogen.

Dem Außenseiter, bei dem Dorgeles Nene durchspielte, sein Salzburg-Clubkollege Sekou Koita auf der Bank saß und Sturm-Graz-Profi Amadou Dante in der 68. Minute eingetauscht wurde, reichte dazu ein 0:0 gegen Namibia, das als einer der besten Dritten ebenfalls weiterkam. Im Achtelfinale trifft Mali nun auf Burkina Faso, Namibia auf Angola.

Auch Südafrika steht nach einem 0:0 gegen Tunesien als Gruppenzweiter in der K.o.-Phase. Der WM-2022-Teilnehmer Tunesien hingegen muss vorzeitig Abschied nehmen, dessen Teamchef Jalel Kadri trat daraufhin zurück.

In Gruppe F sicherte sich Marokko durch ein 1:0 gegen Sambia Endrang eins und bekommt es nun mit Südafrika zu tun. Allerdings darf Teamchef Walid Regragui in dieser Partie nicht auf der Bank sitzen. Der Coach wurde wegen eines Streits mit DR-Kongo-Kapitän Chancel Mbemba am vergangenen Sonntag für zwei Partien gesperrt, das erste Match saß er bereits gegen Sambia ab. Der Gruppenzweite DR Kongo kämpft gegen Ägypten um den Viertelfinal-Einzug.