Fehler-Feller verpasst Planai-Podest bei Straßer-Sieg in Schladming

Manuel Feller verpasst nach Platz 2 im Nacht-RTL von Schladming als 5. einen Podestplatz auf der Planai wegen zwei zu fehlerhaften Fahrten. Der Sieg geht an Kitzbühel-Sieger Linus Straßer.

Die Planai-Arena war gestern beim Nightrace-Slalom bis auf den letzten Platz gefüllt. 22.500 Fans ließen sich die Ski-Party weder vom teils strömenden Regen, noch von den Letzten-Generation-Aktivisten (schafften es im 1. Durchgang kurz zum Farbe-Sprühen in den Zielraum), noch vom Sieg von Linus Straßer zerstören. Während Slalom-Saisondominator Manuel Feller als Fünfter weiter vom Heimsieg träumen muss, gewann der Deutsche Straßer drei Tage nach seinem Coup in Kitzbühel auch den zweiten rot-weiß-roten Slalom-Klassiker.

Feller, Tags zuvor Überraschungs-Zweiter im RTL, patzte gestern mehrmals, nach dem 1. Durchgang lag der Sieger der Slaloms von Gurgl, Adelboden und Wengen mit 1,04 Sekunden Rückstand auf Halbzeit-Leader Linus Straßer (GER) auf Platz 8.

Bei der Aufholjagd passieren Feller weitere Fehler – im Finish riskiert unser derzeit bester Skirennläufer noch einmal alles, und kratzt vor den Augen von VIP-Gast Karl Nehammer sogar noch am Podest. An Ende blieb immerhin Platz 5 – 12 Hundertstel fehlten auf Platz drei. „Das war noch Schadensbegrenzung“, so der Slalomweltcup-Führende.

Marco Schwarz litt auf Krücken im Zielraum

Prominenter Gast, allerdings noch auf Krücken: Der am Knie operierte noch immer Gesamtweltcup-Vierte Marco Schwarz. „Wenn ich rauf schau auf den Hang, juckt es mich schon“, gestand der Schladming-Sieger von 2021. Drei Wochen muss er die Krücken noch dabei haben, die Reha läuft nach Plan. Nächstes Saison will er wieder um Siege mitfahren.