Manchester United wirft 85 Mio.-Star Sancho raus

Nationalspieler Jadon Sancho wird bei Manchester United vorerst nicht mehr mit der ersten Mannschaft trainieren.

Das teilte der Premier-League-Club am Donnerstag mit. Demnach gelte es zunächst ein disziplinarisches Problem im Kader zu klären. Solange werde Sancho "ein persönliches Trainingsprogramm fernab der ersten Trainingsgruppe" absolvieren. Nähere Angaben zu der Angelegenheit machte United nicht.

Sancho hatte sich zuvor mit deutlichen Worten gegen Kritik von Trainer Erik ten Hag zur Wehr gesetzt. "Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest!", hatte der 23-Jährige vor knapp zwei Wochen bei X geschrieben. Ten Hag hatte Sancho aus dem Kader gestrichen und das mit mangelhaften Trainingsleistungen begründet. Dem widersprach der Flügelspieler vehement. "Ich glaube, es gibt andere Gründe dafür, auf die ich nicht eingehen möchte. Ich bin seit Langem ein Sündenbock, was nicht fair ist", schrieb er. Sanchos Beitrag wurde inzwischen gelöscht.

Körperliche und mentale Probleme?

Der Offensivmann war nach vier erfolgreichen Jahren bei Borussia Dortmund 2021 für 85 Millionen Euro zu United gewechselt. Er überzeugte aber nur selten, in der vergangenen Saison kam er nach Angaben von Ten Hag wegen "körperlicher und mentaler Probleme" wochenlang gar nicht zum Einsatz. Zuletzt berief ihn auch Englands Teamchef Gareth Southgate nicht mehr in den Kader ein.