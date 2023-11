ManCity nach 6:1 gegen Bournemouth Erster

Englands Fußball-Meister Manchester City hat sich zumindest bis Montag auf Platz eins der Premier-League-Tabelle geschoben.

Das Team von Trainer Pep Guardiola kam am Samstag zu einem klaren Heim-6:1 gegen Bournemouth und profitierte von der 0:1-Niederlage des nun drei Punkte zurückliegenden Arsenal in Newcastle. Tottenham ist einen Zähler hinter City Zweiter, würde aber mit einem Heimsieg am Montag über Chelsea wieder die Spitzenposition übernehmen.

Einen Wermutstropfen gab es für den Titelverteidiger trotz des Schützenfests: Erling Haaland blieb zur Pause offenbar wegen einer Verletzung in der Kabine. Davor war der norwegische Goalgetter leer ausgegangen, an seiner Stelle glänzte Jérémy Doku mit einem Tor und vier Vorlagen.

Wenig später setzte es für Arsenal eine Enttäuschung. Der Treffer von Newcastles Anthony Gordon (64.) bedeutete die erste Liga-Pleite der "Gunners" in dieser Saison.

Bittere Niederlage für Wolverhampton Wanderers

Eine bittere Niederlage kassierten auch die Wolverhampton Wanderers mit Sasa Kalajdzic. Die "Wolves", für die der Wiener bis zur 61. Minute auf dem Platz stand, verloren durch einen Elfmeter-Treffer von Oliver Norwood in der 100. Minute 1:2 bei Sheffield United. Für das Schlusslicht war es in der 11. Runde der erste Premier-League-Sieg in der laufenden Saison.

Rekordtitelträger Manchester United und der in der Kritik stehende Trainer Erik ten Hag können indes etwas durchatmen. Bruno Fernandes traf kurz vor Schluss zum 1:0 für die "Red Devils". Mit 18 Punkten ist United nach wie vor im oberen Tabellen-Mittelfeld.