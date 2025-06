McGregor rastet aus: Faustschläge im Nobel-Club

Bei MMA-Boxer Conor McGregor flogen die Fäuste! Diesmal allerdings nicht im Boxring, sondern in eine tatsächliche körperliche Auseinandersetzung in einem Nachtclub auf Ibiza.

Gegen 5:53 Uhr Ortszeit wurde der 36-jährige Ire dabei gefilmt, wie er einem Partygast zwei Schläge versetzte, während er ein Getränk in der anderen Hand hielt.

Ein Video zeigt, wie McGregor zunächst mit dem Mann spricht und dann plötzlich zuschlägt, wobei der Angreifer zu Boden fällt. Sicherheitskräfte trennten die beiden, und der Vorfall wurde schnell beendet.

Luxuriöse Partys

Der Vorfall ereignete sich im renommierten Pacha-Nachtclub, nachdem McGregor zuvor in anderen bekannten Clubs der Insel, darunter Ushuaïa und O Beach, gesehen wurde. Bei seinem Besuch im O Beach war McGregor in Begleitung von Reality-TV-Star Katie Price und dem Tottenham-Verteidiger Kevin Danso. Der Club, der im Besitz von Wayne Lineker, dem Bruder des ehemaligen Fußballers Gary Lineker, ist, ist bekannt für seine luxuriösen Partys und zieht regelmäßig Prominente an.

McGregors Verhalten umstritten

McGregor, der seit 2021 keinen professionellen Kampf mehr bestritten hat, ist für sein impulsives Verhalten bekannt. Bereits in der Vergangenheit war er in ähnliche Vorfälle verwickelt, darunter eine Schlägerei im selben Pacha-Nachtclub im Jahr 2022 und eine Auseinandersetzung in einem Pub in Dublin im Jahr 2019.

Der Vorfall in Ibiza wirft erneut Fragen zur Selbstkontrolle des ehemaligen UFC-Champions auf. Obwohl McGregor weiterhin in der Öffentlichkeit steht, bleibt abzuwarten, wie dieser Vorfall seine öffentliche Wahrnehmung beeinflussen wird.