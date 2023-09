Melzer vor Davis-Cup: 'Sehe uns als 55:45-Favorit'

Freitag und Samstag schlagen unsere Davis-Cupper in Schwechat gegen Portugal auf.

ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer rechnet mit einer "knappen Entscheidung". Er sieht Österreich mit Sebastian Ofner & Co. dennoch in der Favoritenrolle: "Die Chancen würde ich mit 55:45 für uns beziffern". Kritische Worte findet der Ex-Profi über das aktuelle Davis-Cup-Format.

Kritik am Davis-Cup-Format

„Man muss sich eingestehen, dass das von der Kosmos-Agentur eingeführte Format nicht funktioniert und über eine neuerliche Reform nachdenken.“ Melzer fürchtet: „Die meisten Fans kennen sich nicht mehr aus“. So gesehen ist es ein Glücksfall, dass wir jetzt „wie früher“ ein Heimspiel haben. Es geht um die Qualifikationsrunde für das lukrative Finalturnier 2024.

Die 1.800 Tickets für die Begegnung im Schwechater Multiversum (gespielt wird auf dem selben Hartplatz-Belag wie im Oktober in der Stadthalle) sind zur Gänze verkauft. „Das wird eine Bombenstimmung werden“, glaubt Melzer.

»Wenn es nach 1. Tag 1:1 steht, schaut‘s gut aus«

Wer neben unserer Nummer 1 Ofner (ATP-Nr. 59) am Freitag (ab 15 Uhr/ORF Sport+ live) im zweiten Einzel gegen Portugals Top-Spieler Nuno Borges (ATP-89) aufschlagen wird, ließ Melzer gestern noch offen: Nach der krankheitsbedingten Absage von Dominic Thiem hat er Jurij Rodionov (ATP-109) und den nachnominierten Dennis Novak (ATP-192) zur Auswahl.

„Wenn es nach dem 1. Tag 1:1 steht, schaut‘s gut aus“, rechnet Melzer vor. „Mit Erler/Miedler haben wir ein Super-Doppel, den zweiten Einzel-Punkt holen wir auch noch.“ Nach dem Doppel am Samstag (ab 14 Uhr) schlägt Ofner gegen Borges auf – die Generalprobe bei den US Open gewann „Ofi“ 7:6, 3:6, 7:6, 6:4.