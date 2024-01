24 Stunden von Daytona zu früh beendet - um 2 Minuten!

Der US-Rennklassiker wird nach einem folgenschwerer Fehler im Internet als "Daytona 23 Stunden und 58 Minuten" verspottet.

Die International Motor Sports Association (IMA) hat nun bestätigt, dass bei der 62. Ausgabe der "24 Stunden von Daytona" die Zielflagge zu früh geschwenkt worden ist. Rückblick: Am Sonntag holten in Florida der Ex-Formel-1-Pilot Felipe Nasr, Dane Cameron, Josef Newgarden und Matt Campbell den Gesamtsieg für Penske-Porsche. In einem dramatischen Ziel-Finish setzte sich Porsche gegen das US-Team Cadillac durch. Von wegen!

Cadillac-Team fehlten nur 2 Sekunden auf Sieg

Denn auf den TV-Bilder war klar zu sehen, dass noch zwei Runden zu absolvieren waren als plötzlich die schwarz-weiß-karierte Flagge erschien. Ein peinlicher Fauxpas der IMA nach über 23 Stunden und 58 Minuten, der im Internet nun für viel Spott sorgt! Zunächst wurde der Vorfall unter den Tisch gekehrt. In einem offiziellen Statement erklärte der Veranstalter zwei Tage später: "Nasr wurde 1:35,277 Minuten zu früh von der Zielflagge im D-Bogen des Daytona International Speedway empfangen. Das Resultat zählt trotzdem." Bitter für das zweitplatzierte Team von Tom Blomqvist dem am Ende nur 2,112 Sekunden auf den Sieg fehlten!