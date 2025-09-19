Aragon-Showdown: Titelkampf zwischen Toprak & Bulega spitzt sich zu

Neun Rennen, zwei Rivalen, ein heißes Titelrennen: In der Superbike-WM 2025 hat Toprak Razgatlioglu mit vier Hattricks in Serie die Kontrolle übernommen und führt klar vor Nicolo Bulega.

Die Superbike-Saison 2025 hat alles, was Motorsport-Fans lieben: Dramatik, packende Duelle und ein Kopf-an-Kopf-Rennen zweier Ausnahmefahrer. Neun Rennen sind absolviert, und das Titelrennen spitzt sich immer weiter zu: Toprak Razgatlioglu gegen Nicolo Bulega. 39 Punkte trennen die beiden vor der Sommerpause – höchste Spannung vor dem Showdown in Aragon vom 26. bis 28. September in Katalonien.

RUNDE 1 – Phillip Island Grand Prix Circuit

Nicolo Bulega begann die Saison mit einem Traumstart: Hattrick in Australien, volle 62 Punkte. Razgatlioglu haderte mit Technikproblemen und landete nur einmal auf Platz 2. Der erste große Vorsprung war hergestellt.

RUNDE 2 – Autodromo Internacional do Algarve

Der Türke schlug eindrucksvoll zurück. Drei Siege in Portugal, Bulega dreimal knapp dahinter. Ein Zeichen: Das Titelduell wird kein Spaziergang.

RUNDE 3 – TT Circuit Assen

Regen, Dramatik und Technikprobleme bestimmten das Wochenende. Bulega siegte zum Auftakt, fiel dann aber aus. Razgatlioglu nutzte die Chance mit einem Regen-Sieg, verlor aber im Hauptrennen an Boden. Ein Wochenende im Wechselbad.

RUNDE 4 – Cremona Circuit

Bulega meldete sich stark zurück. Vor heimischem Publikum feierte er einen weiteren Hattrick. Razgatlioglu hielt dagegen, doch der Vorsprung wuchs wieder deutlich an.

RUNDE 5 – Autodrom Most

Der Klassiker in Tschechien wurde zum epischen Schlagabtausch. Razgatlioglu gewann zweimal, doch im dritten Rennen setzte sich Bulega in einem packenden Finale durch. Die Rivalität war endgültig auf dem Höhepunkt.

RUNDE 6 – Misano World Circuit „Marco Simoncelli“

Bulega patzte in der Superpole und im Sprint, Razgatlioglu nutzte die Gunst der Stunde. Mit drei Siegen holte er massiv auf und verkürzte seinen Rückstand bis auf neun Punkte.

RUNDE 7 – Donington Park

Der Türke übernahm erstmals die WM-Führung. Drei Siege, Bulega dreimal Zweiter – damit ein Minimalvorsprung von vier Zählern. Der Wendepunkt der Saison.

RUNDE 8 – Balaton Park Circuit

Der neue Kurs brachte Geschichte und Vorentscheidungen. Razgatlioglu gewann alle Rennen, Bulega verzockte sich mit der Reifenwahl im Superpole-Rennen. Aus minus 31 Punkten wurde plus 26.

RUNDE 9 – Circuit de Nevers Magny-Cours

Mit einem weiteren Hattrick baute Razgatlioglu seinen Vorsprung auf 39 Punkte aus. Für Bulega bleibt Hoffnung, doch der Titelverteidiger hat derzeit die Oberhand.

RUNDE 10 – Aragon Round

Freitag, 26. September 2025

10:35-11:20 WorldSBK - FP1

15:00-15:45 WorldSBK - FP2

Samstag, 27. September 2025

09:00-09:20 WorldSBK - FP3

11:00-11:15 WorldSBK - Superpole

14:00 WorldSBK - Race 1

Sonntag, 28. September 2025

09:00-09:10 WorldSBK - WUP

11:00 WorldSBK - Superpole Race

14:00 WorldSBK - Race 2

Superbike WM-Stand

Platz Name (Nation) Motorrad-Marke Punkte 1. Toprak Razgatlioglu (TUR) BMW 469 2. Nicolo Bulega (ITA) Ducati 430 3. Danilo Petrucci (ITA) Ducati 260 4. Andrea Locatelli (ITA) Yamaha 236 5. Alvaro Bautista (ESP) Ducati 230 6. Sam Lowes (GBR) Kawasaki 163

Stand nach 9 von 12 Rennen.