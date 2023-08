Austro-Itialiener feiert am Nürburgring ersten DTM-Sieg

Die österreichischen DTM-Piloten Lucas Auer und Thomas Preining haben sich im ersten Rennen am Nürburgring nur dem Italiener Mirko Bortolotti geschlagen geben müssen.

Der SSR-Lamborghini-Fahrer feierte beim siebenten Saisonlauf seinen ersten Erfolg in der DTM und setzte sich am Ende knapp vor Auer durch. Preining baute als Dritter seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus.

Der Manthey-Pilot, der am heutigen Tag mit dem Erfolgsballast von 20 kg an den Start gegangen ist, liegt nun 18 Punkte vor dem neuen Gesamt-Zweiten Bortolotti. Mercedes-Fahrer Auer startete lediglich von Rang acht ins Rennen, machte aber zu Beginn und beim aufgrund eines schweren Unfalls erforderlichen Restart Plätze gut. Am Ende durfte der Tiroler über seinen ersten Podestplatz nach seiner Wirbelverletzung im Jänner jubeln.

Am morgigen Sonntag (13.30 Uhr) steht am Nürburgring das achte Saisonrennen an. In den bisher sieben gefahrenen Läufen gab es ebenso viele verschiedene Sieger.