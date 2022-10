Auer macht mit Sieg in Chaos-Rennen DTM-Fight zum Krimi

Riesenchaos beim vorletzten DTM-Rennen der Saison am Hockenheimring. Lucas Auer holt sich mit dem Sieg vor dem letzten Rennen die Gesamtführung - Titelkontrahent Thomas Preining muss nach einem Feuer-Crash die Hoffnungen auf den Gesamtsieg begraben.

Wilde Szenen spielten sich am ersten Renntag des DTM-Finales am Hockenheimring ab. Schon beim Qualifying merkte man, dass im Fahrerlager die Nerven blank liegen. Insgesamt fünf Fahrer hatten vor den letzten beiden Rennen auf der deutschen Traditions-Strecke noch die Chance sich den Titel in der Gesamtwertung zu sichern. Darunter mit Lucas Auer und Thomas Preining auch zwei Österreicher. Während sich Lucas Auer souverän die Pole Position sicherte und vorne wegfahren konnte, fassten Leader Sheldon van der Linde und Thomas Preining Startplatzstrafen aus, mussten von hinten angreifen.

Furchtbare Crash-Serie in der Anfangsphase des Samstagsrennens! Zum Glück konnten alle Fahrer ohne große Verletzungen aussteigen ????#DTM #DTMFinale #Hockenheim pic.twitter.com/nbNWGhGwnK — Motorsport-Total.com (@MST_DTM) October 8, 2022

Auch der Start der Samstags-Session verlief alles andere als Reibungslos. Bereits in der ersten Runde musste nach einem Crash das Safety Car auf die Strecke. Lucas Auer konnte die Spitzenposition behaupten, Preining und Van der Linde waren in den ersten Kurven schon weit nach vorne gekommen.

Muy fuerte el golpe de Olsen.



Sigue el DTM en https://t.co/OZkFSjmgfs pic.twitter.com/NHGZ9ZI66H — DTM Spain (@DTM_Spain) October 8, 2022

Doch nach dem Neustart wurde es noch schlimmer: Nach einem Crash in Kurve 1 verpasste es die Rennleitung erneut das Safety Car rauszuschicken. Das hatte fatale Folgen, denn wenige Kurven weiter passierte ein noch dramatischerer Unfall mit Titelaspirant Thomas Preining und David Schumacher. Ein Wagen fing feuer, sogar ein Motor lag in den Trümmerteilen auf der Strecke. Erst jetzt handelte die Rennleitung und unterbrach das Rennen mit der roten Flagge.

Zweiter Start nach über 45 Minuten Pause

Mit zehn Fahrern weniger ging es dann weiter. Lucas Auer führte das Feld an, dieses Mal verlief alles reibungslos. Das Rennen nimmt nun eine Stunde nach dem geplanten Start endlich Fahrt auf. 13 Runden vor Schluss absolviert Auer seinen Pflichtboxxenstopp. Dadurch geht Austro-Italiener Mirko Bortolotti, der sich ebenfalls noch Hoffnung auf den Titel machen kann, erstmals im Rennverlauf die Führung. Doch vor allem Lucas Auer fährt in Topform. Der Tiroler verkürzt den Rückstand pro Runde um mehrere Sekunden. 18 Minuten vor Rennende kommt auch Bortolotti an die Box, nach einem verkorksten Stop, bei dem es die Mechaniker-Crew Probleme mit dem Schlagschrauber beim Reifenwechsel hat fiel er weit zurück.

Auer hingegen fegte am Hockenheimring über den Asphalt und holt am Ende souverän den Sieg im vorletzten Saionrennen. Im Finish erkämpft sich Leader Sheldon van der Linde noch Platz zwei, womit er vor dem letzten Saisonrennen am Sonntag (13.30 Uhr) nur noch 2 Punkte hinter dem Südafrikaner liegt. Mit Rene Rast und Mirko Bortolotti haben noch zwei weitere Fahrer Chancen auf den Gesamtsieg.