Petrucci folgt 2026 auf Toprak im BMW-Werksteam

Danilo Petrucci wechselt 2026 vom Barni Spark Racing Team ins ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team. Dort füllt er die Lücke nach Toprak Razgatlioglus MotoGP-Abgang.

Der dreimalige WorldSBK-Rennsieger Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) wird in der kommenden Saison für BMW antreten. Nach drei Jahren auf der unabhängigen Ducati Panigale V4R des Barni Ducati-Team steigt der 34-Jährige auf die Werksmaschine BMW M1000RR des ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Teams um. Petrucci rückt in das Team, in dem durch den Wechsel von Toprak Razgatlioglu in die MotoGP ein Platz frei geworden ist. Der zweite Fahrer steht noch nicht fest, da der Vertrag von Michael van der Mark mit Saisonende ausläuft und eine Verlängerung offen ist.

Erfolge in STK600, STK1000 und MotoGP

Petruccis Karriere begann 2009 in der STK600, wo er Siebter wurde. 2010 verbesserte er sich auf Rang vier und stieg in die STK1000 auf. 2011 wechselte er zu Barni Ducati, gewann vier Rennen und wurde Vizemeister. Über die MotoGP-Stationen Ioda und Pramac Racing erreichte er 2019 in Mugello und 2020 in Le Mans Siege im Ducati-Werksteam.

Rückkehr zu Serienmotorrädern

Nach einem Jahr bei KTM wechselte Petrucci 2022 in die MotoAmerica, wurde dort Gesamtzweiter und kehrte 2023 mit Barni Ducati in die WorldSBK zurück. 2024 holte er zehn Podiumsplätze, darunter drei Siege in Cremona. 2025 liegt er nach 18 Rennen mit sechs Podien auf Rang drei der Gesamtwertung.

Neue Herausforderung bei BMW

„Ich freue mich sehr, in der nächsten Saison für BMW Motorrad Motorsport in der Superbike-Weltmeisterschaft zu fahren, und bin stolz darauf, das Motorrad mit der aktuellen Startnummer 1 zu fahren“, sagte Petrucci. BMW-Motorsportchef Sven Blusch betonte, Petrucci habe sich seinen Platz als Werksfahrer mehr als verdient und bringe Talent, Erfahrung und Leidenschaft ins Team.

So geht es weiter

Weiter geht es in der Superbike-WM nach der Sommerpause mit der French Round. Am Circuit de Nevers Magny-Cours in Frankreich steigt vom 5. bis 7. September die 9. Ausgabe des WM-Showdowns zwischen Weltmeister und WM-Leader Toprak Razgatlioglu und Verfolger Nicolo Bulega.