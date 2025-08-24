Alles zu oe24VIP
Auer kommt als Gesamt-Leader nach Spielberg
DTM-Krimi

Auer kommt als Gesamt-Leader nach Spielberg

24.08.25, 16:35 | Aktualisiert: 24.08.25, 18:04
Teilen

Zwei DTM-Stationen vor Schluss darf der Tiroler Lucas Auer vom DTM-Titel träumen. Nach den Plätzen 10 und 9 am Sachsenring kommt der 30-jährige Tiroler als Gesamt-Führender zum Heimspiel nach Spielberg.

Chaos pur im zweiten DTM-Rennen am Sachsenring! Thomas Preinig (Porsche) schob den nach dem 1. Lauf am Samstag Gesamt-Führenden Jackj Aitken (GBR/Ferrari) von der Strecke. Davon profitierte Lucas Auer (BMW) der als Neunter die Gesamtführung zurückeroberte. Der Sieg ging wie am Samstag an den Türken Ayhancan Güven im Porsche.

2 Punkte Vorsprung

Auer kommt damit mit zwei Punkten Vorsprung auf Aitken zum Österreich-Weekend auf den Red Bull Ring (25./26. September), Preining liegt als Fünfter 15 Punkte hinter seinem Landmann. Nach Spielberg steht nur mehr das Finale in Hockenheim am Programm.

