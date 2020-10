Fix! Hülkenberg mit erneutem Blitz-Comeback

Nico Hülkenberg kehrt erneut kurzfristig als Fahrer des Teams Racing Point in die Formel 1 zurück. Der Deutsche ersetzt beim Grand Prix der Eifel den kranken Kanadier Lance Stroll. Stroll hatte sich wegen einer Magenverstimmung für das dritte und letzte Freie Training am Samstag abgemeldet. Danach entschied sich der Kanadier auch zum Startverzicht im Qualifying und im Rennen. Die Teamverantwortlichen reagierten und engagierten den 33-jährigen Hülkenberg als Nothelfer.

He's back.@HulkHulkenberg will drive for @RacingPointF1 in qualifying and the Grand Prix this weekend at the Nurburgring!#EifelGP ???????? #F1 pic.twitter.com/y1NZAO8e9a