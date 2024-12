362 Millionen Euro: Bernie Ecclestone verkauft seine Auto-Sammlung

Motorsport-Fans aufgepasst! Der ehemalige Formel-1-Zampano Bernie Ecclestone (94) trennt sich von seiner einzigartigen Rennwagen-Sammlung. Der geschätzte Wert: unglaubliche 362 Millionen Euro!

Wie die britische "Daily Mail" berichtet, will Ecclestone bereits zu Lebzeiten Klarheit schaffen – für seine Familie. Seine brasilianische Ehefrau Fabiana (48) soll sich nach seinem Tod nicht mit der Mammutaufgabe herumschlagen müssen, was mit den mehr als fünf Jahrzehnte lang gesammelten Schätzen geschehen soll. Der frühere Formel-1-Boss erklärt: „Ich bin 94 Jahre alt und hoffe, dass ich noch ein paar Jahre habe – wer weiß? Aber ich möchte Fabi diese Bürde ersparen. Es wäre unfair, sie allein mit diesen Entscheidungen zu lassen.“

Die wertvollste Rennwagen-Sammlung der Welt

Die Kollektion ist nicht irgendeine, sondern die wohl bedeutendste Ansammlung von Grand-Prix-Rennwagen, die es gibt. Bereits in den 1970er-Jahren begann Ecclestone, außergewöhnliche Autos zu kaufen. Seine Sammlung umfasst inzwischen 69 Fahrzeuge, von denen jedes einzelne Motorsportgeschichte geschrieben hat.

Michael Schaumachers WM-Ferrari

Einige Highlights:

Ferraris von Michael Schumacher (55), darunter der Wagen, mit dem er 2002 die Weltmeisterschaft gewann.

Niki Laudas Ferrari, einer der berühmtesten Boliden aus der Formel-1-Historie.

Der Vanwall VW10 von Sir Stirling Moss (†90), mit dem Moss vor über sechs Jahrzehnten die erste Konstrukteurs-WM für Vanwall gewann.

Der Ferrari von Mike Hawthorn (†29), dem ersten britischen Formel-1-Weltmeister aus dem Jahr 1958.

Niki Laudas Ferrari



Ecclestone dazu: „Ich habe diese Autos immer geliebt. Sie sind die Essenz des Motorsports und weit wertvoller als irgendein Straßenwagen oder ein anderer Rennwagen.“

Kein Auktionshaus – Verkauf in private Hände

Die wertvollen Rennwagen werden nicht versteigert, sondern direkt an private Käufer verkauft. Die Abwicklung übernimmt Tom Hartley Jnr Ltd, ein renommierter Händler für historische Rennwagen. Ecclestone hat klare Vorstellungen: „Ich möchte wissen, wohin die Autos gehen. Für mich ist das wichtig, nachdem ich sie so lange besessen habe.“

Bernie Ecclestone in einem seiner Oldtimer

Bernie Ecclestone lebt inzwischen mit seiner Familie in Gstaad, Schweiz, und verbringt viel Zeit auf einer gigantischen Kaffeefarm in Brasilien – so groß wie das Fürstentum Monaco. Dort genießt er das Leben mit Fabiana und dem gemeinsamen vierjährigen Sohn Ace, der bereits jetzt von Autos fasziniert ist. Eine ihm nahestehende Quelle verrät: „Weder Fabiana noch seine Töchter Tamara und Petra möchten sich später mit den Autos belasten. Und mal ehrlich, Ace wird in der Zukunft sicher die Mittel haben, eine eigene Sammlung aufzubauen, wenn er möchte.“

Ein Abschied nach über 50 Jahren Leidenschaft

Für Ecclestone ist der Verkauf ein großer Schritt. „Vielleicht hätte ich das schon vor fünf Jahren tun sollen, aber ich kam einfach nicht dazu“, sagt er. Jetzt trennt er sich von der wohl spektakulärsten Rennwagen-Sammlung der Welt – ein Meilenstein für den Motorsport und ein außergewöhnlicher Moment für Sammler und Fans. Wer das nötige Kleingeld hat, kann sich nun ein Stück Motorsportgeschichte sichern.