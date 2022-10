Apple-Boss wird in Austin zur Lachnummer

Max Verstappen siegt im Großen Preis der USA und fixiert damit auch noch den Konstrukteurs-Weltmeistertitel für Red Bull. Ein emotionaler Moment für viele Formel-1-Fans. Weniger begeistert zeigt sich Apple-Boss Tim Cook beim Schwenken der Zielflagge.

Apple-CEO Tim Cook wurde am Sonntag die Ehre zuteil, die Zielflagge beim Formel 1-Rennen von Austin zu schwenken. Max Verstappen fixierte nicht nur seinen 13. Saisonsieg und stellte damit den Rekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel ein, sondern holte auch den Konstrukteurs-Titel für Red Bull.

Völlig unbeeindruckt zeigt sich davon Tim Cook. Der 61-jährige Boss vom Elektronikkonzern Apple steht völlig lust- und emotionslos am Podest und beendet für die Piloten das Rennen.

Going into Monday with the same enthusiasm as Tim Cook pic.twitter.com/pB3N5xV8pJ — Dan - EngineMode11 (@EngineMode11) October 24, 2022

Möglicherweise denkt er noch an die Wiesn-Zeiten, in dem er lieber ein Maßbier in den Händen halten durfte. Wobei auch hier die Emotion eher aufgesetzt und erzwungen wirkt.

Schee, dass ma wieder amoi gmiadlich zamsitzn. So happy to be back to Oktoberfest. Prost! pic.twitter.com/AcPy8ugH9v — Tim Cook (@tim_cook) September 28, 2022

"Schee, dass ma wieder amoi gmiadlich zamsitzn", twitterte der auf Social-Media aktive Cook.