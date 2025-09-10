Ausrüster-Knall: Adidas steigt in die Formel 1 ein

Vier Ringe treffen auf drei Streifen: 2026 steigt Audi in die Königsklasse ein und übernimmt das Sauber-Team. Bei der Ausrüstung setzt der Rennstall, wie bereits Mercedes, auf deutsche Power

Ab 2026 geben Audi und Adidas in der Formel 1 Vollgas. Der Sportartikel-Hersteller wird offizieller Bekleidungspartner des neuen Audi F1 Teams und löst damit den bisherigen Ausrüster Code Zero ab. Die Partnerschaft ist mehr als nur Teamkleidung. „Die Kollektion, die vor dem Saisonstart 2026 erscheint, verbindet stilprägendes Design mit Klarheit, Präzision und modernster Spitzentechnologie“, heißt es offiziell. Fans dürfen sich also auf Innovationen auf und neben der Strecke freuen.

25-Millionen-Euro-Deal

Für Audi ist das ein echter Knaller zum Einstieg in die Königsklasse - bislang war man dort als Sauber-Team unterwegs gewesen. Adidas wiederum sichert sich innerhalb weniger Monate bereits seinen zweiten großen Formel-1-Deal – nach der Partnerschaft mit Mercedes. Laut „Bild“ bringt der mehrjährige Vertrag Audi rund 25 Millionen Euro pro Jahr ein, fünf Millionen weniger als bei den Silberpfeilen.

Schon im Februar 2026, noch vor dem ersten Rennen, soll die exklusive Adidas x Audi F1 Collection auf den Markt kommen – mit Kleidung, Schuhen und Accessoires für Motorsport-Fans weltweit. Damit startet Audi nicht nur technisch, sondern auch modisch direkt in die Pole-Position.